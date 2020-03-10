Barcelona-Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Koronavirüs salgını spor camiasını vurmaya devam ediyor. Başta İtalya'da olmak üzere birçok müsabakaya seyirci alınmazken hatta ligler ertelenirken, bir haber de UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Alınan karara göre, Barcelona ile Napoli arasındaki Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşması seyircisiz oynanacak.

