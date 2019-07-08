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Barcelona, Neymar'ı alamazsa hedefindeki isim; Salah

İSPANYA HABERLERİ  | 08.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

İspanyol devi Barcelona, eski yıldızı Neymar'ı transfer etmek için yoğun bir uğraş içinde ancak bu transferi gerçekleştirimezse B planı olarak başka bir yıldızı kadrosuna katmayı düşünüyor. O isim ise Muhammed Salah...

Barcelona, Neymar'ı alamazsa hedefindeki isim; Salah

Barcelona'nın, eski yıldızı Neymar'ı tekrar kadrosuna katmak istediği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak Katalan devi, bu transferin gerçekleşmeme olasılığını da göz önünde bulunduruyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Barcelona, Liverpool'da çok başarılı iki sezon geçiren Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı B planı olarak düşünüyor.

Son iki yılda kaydettiği 71 golden ve elde ettiği başarılardan sonra Liverpool'un 27 yaşındaki yıldızını elinde tutmak için elinden geleni yapacağı kesin. Yine de kaynaklar, Salahı'ın Messi ile yan yana oynamak için Barcelona'ya transfer olma seçeneğini düşünebileceğini belirtiyor.

Bu gelişme sonrası, Barcelona'nın Neymar transferinde elde edeceği sonuç futbolseverler ve Avrupa kulüpleri tarafından merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Salah Transfer neymar

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Mo Salah 145M € aşağı gitmez bir yere.
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