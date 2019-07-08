Barcelona, Neymar'ı alamazsa hedefindeki isim; Salah

Barcelona'nın, eski yıldızı Neymar'ı tekrar kadrosuna katmak istediği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak Katalan devi, bu transferin gerçekleşmeme olasılığını da göz önünde bulunduruyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Barcelona, Liverpool'da çok başarılı iki sezon geçiren Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı B planı olarak düşünüyor.

Son iki yılda kaydettiği 71 golden ve elde ettiği başarılardan sonra Liverpool'un 27 yaşındaki yıldızını elinde tutmak için elinden geleni yapacağı kesin. Yine de kaynaklar, Salahı'ın Messi ile yan yana oynamak için Barcelona'ya transfer olma seçeneğini düşünebileceğini belirtiyor.

Bu gelişme sonrası, Barcelona'nın Neymar transferinde elde edeceği sonuç futbolseverler ve Avrupa kulüpleri tarafından merakla bekleniyor.



