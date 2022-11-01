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Barcelona'nın efsanesi Pique'nin otelinde 250 adet mezar bulundu!

01.11.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın efsane oyuncusu Gerard Pique'ye toplu mezar şoku! Futbol dışında farklı yatırımlar da yapan Pique'nin İspanya'da satın aldığı otelin altından 250 tane mezar çıktı. Araştırma yapan İspanya hükümeti, otelin altında toplu mezar olduğunu duyurdu.

Barcelona'nın efsanesi Pique'nin otelinde 250 adet mezar bulundu!
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'da uzun yıllar forma giyen ve yavaş yavaş kariyerinin sonuna doğru gelen Pique, futbol dışında başka yatırımlara yöneldi. 20 milyon Dolar karşılığında satın aldığı otelin altından toplu mezar çıkan Pique büyük bir şok yaşadı.

"MEZARLARIN ÇOĞU BOŞTU"

graves-pique

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Pique'nin satın aldığı otelin altında 250 mezar bulundu. Geçmiş yüzyıllardan kaldığı düşünülen mezarlar hakkında alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian, "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.

Yapılacak bilimsel çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek.


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