Barcelona'nın efsanesi Pique'nin otelinde 250 adet mezar bulundu!

Barcelona'da uzun yıllar forma giyen ve yavaş yavaş kariyerinin sonuna doğru gelen Pique, futbol dışında başka yatırımlara yöneldi. 20 milyon Dolar karşılığında satın aldığı otelin altından toplu mezar çıkan Pique büyük bir şok yaşadı.

"MEZARLARIN ÇOĞU BOŞTU"

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Pique'nin satın aldığı otelin altında 250 mezar bulundu. Geçmiş yüzyıllardan kaldığı düşünülen mezarlar hakkında alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian, "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.

Yapılacak bilimsel çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek.



