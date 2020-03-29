Barcelona'nın yıldız oyuncusu Andre ter Stegen'den ilginç açıklama

Barcelona’nın dünyaca ünlü kalecisi Ter Stegen, en iyi antrenman şekillerinden birinin ev temizliği olduğunu söyledi. Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen koronavirüs günlerini anlattı.
"BÜTÜN EVİ TEMİZLİYORUM"
Stegen, "Bütün günüm oturma odası ve mutfakta geçiyor. Ev idmanlarımı düzenli yapıyorum. Sonra bütün evi baştan aşağı temizliyorum. Bu da bir egzersiz oluyor. Tavsiye ederim" dedi.
"FUTBOLDAN ANLAMIYORUM"
"Futbol hakkında hiçbir şey bilmediğimi söylediğimde insanlar gülüyor. Futboldan hiç anlamıyorum. Maç izlemeyi sevmiyorum. Biraz garip, ama rakipleri analiz ettiğimizde öğreniyorum. Bazen bir futbolcunun adını sorduklarında bilemiyorum." ifadelerini kullanarak gündem yarattı.
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