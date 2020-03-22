Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, koronavirüs nedeniyle sakallarını kesti!

Avrupa'da corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi corona virüsü salgınına karşı maske takmayı zorlaştırdığı gerekçesiyle sakallarını kesti.

"ONLARA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEK İÇİN BUNU YAPTI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor" dedi ve şöyle devam etti. "Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı.

