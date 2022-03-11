Barcelona'nın yıldızı Eric Garcia: Galatasaray karşısında dersimizi aldık

UEFA Avrupa Ligi'nda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona'da Eric Garcia, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

''XAVI BİZİ GALATASARAY KONUSUNDA UYARMIŞTI''

Galatasaray maçını değerlendiren Garcica, "Xavi, bizi Galatasaray konusunda uyarmıştı. Bize 'Galatasaray'ın ligdeki konumu sizi aldatmasın demişti. İkinci yarıda çok daha iyi Futbol oynadık. Umarım turu geçeriz. İstanbul'da her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Eric Garcia sözlerini, "Galatasaray ikinci yarı Napoli gibi oynadı. Bu maçtan dersimizi aldık, Türkiye'ye bu dersle gideceğiz. İstanbul'da bizin neyin beklediğini biliyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

'İYİ DEĞİLDİK'

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri ise "Bol gol atarak kazanmak istiyorduk ama mümkün olmadı. Hücumda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

