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Barcelona'nın yıldızı Messi, futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 01.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, açıklamalarda bulundu. Messi, "Futbolun ve genel olarak hayatın bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Barcelona'nın yıldızı Messi, futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor

İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından futbolun eskisi gibi olmayacağını savundu.

Messi, İspanya basınına yaptığı açıklamada, salgının futbolu saha içi ve dışında etkileyeceğini vurgulayarak, "Futbolun ve genel olarak hayatın bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Spor dünyasıyla ilişkili şirketlerin yaşayacağı finansal zorluklar, futbolu da mali olarak etkileyecek. Antrenmanlar ve maçlarda ise eskiden normal olan şeyler değişecek. Rutinlerin değişmesi, sporcular için zor bir durum olacak." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanların yakınlarının acısını paylaştığını belirten Messi, "Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına minnettarım. Ailelerini ve arkadaşlarını vedalaşamadan kaybeden insanlar oldu. Salgın sona erdikten sonra hayat nasıl şekillenecek herkes merak ediyor. Bu kriz dönemi, birçok negatif sonuç ortaya çıkardı ama sevdiğin insanları kaybetmekten daha acı bir şey olamaz." yorumunu yaptı.
(AA)

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