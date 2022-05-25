Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti için Miralem Pjanic'teki gibi kiralama taktiği uygulayacak.

Stoper mevkiini güçlendirmek isteyen yönetim, daha önce de adı geçen Samuel Umtiti için bir kez daha Barcelona'nın kapısını çalacak.

Piyasa değeri 2 milyon euro'ya kadar inen 28 yaşındaki Fransız stoper için Beşiktaş hayli istekli. Senelik ücretinin çok yüksel olmasına rağmen siyah- beyazlılar, Pjanic formülünü devreye sokmak istiyor.

25 MİLYON EURO

Umtiti'nin maaşını ödemek istemeyen Barcelona, maaşının bir kısmını farklı bir kulübün ödemesi şartıyla oyuncunun son senesini bu şekilde geçirmesine sıcak bakıyor.

Yıldız oyuncu Lyon'dan 2016'da Barcelona'ya 25 milyon euro karşılığında transfer oldu. İlk iki sezonunda 83 maçta oynamasına rağmen son dönemde gözden düştü. Oyuncunun Barcelona ile 2026 yılına kadar anlaşması var.



