Barcelona, oyunculardan fedakarlık istedi

Barcelona, koronavirüs salgını nedeniyle futbolun ertelenmesi sonrası düşen gelirleri nedeniyle futbolcularından maaşlarından fedakarlık yapmasını istedi.

La Vanguardia'da çıkan haberlerde; Barcelona'nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar nedeniyle milyonlarca euroluk gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Katalan kulübü yönetiminin, teknik direktör Quique Setien ve futbolculardan, bu kriz sona erene dek maaşlarından fedakarlık yapmasını istedi.

Barcelona yönetimi, kısa süre içerisinde ekonomik tedbir kararlarını açıklayacak ve tasarrufları hayata geçirecek.

Barcelona, yeni transferler için 61 milyon euro, oyuncu ve teknik heyet maaşları için 507 milyon euro ve krediler için 135 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.

