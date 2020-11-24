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Barcelona Pique'nin sakatlığı ile yıkıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 24.11.2020 08:23 | Son Güncelleme

Atletico Madrid maçında iç yan bağ sakatlığı geçiren Gerard Pique'nin en az 3, en fazla 8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Barcelona Pique'nin sakatlığı ile yıkıldı

Atletico Madrid maçında sakatlık geçiren Gerard Pique'den Barcelona'ya kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanarak oyunu gözyaşları içinde terk eden Pique kenara gelirken dizini işaret ediyordu. Yapılan ilk tetkiklere göre sağ diz ön çapraz bağ ve 3. derece iç yan bağ sakatlığı yaşadığı belirtilen Gerard Pique'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağının tedavi şekline göre belirleneceği belirtildi.

En iyi ihtimalle sahalardan 3 ay, en fazla ise 8 ay uzak kalabileceği söylenen Pique'nin sakatlığı Barcelona'yı adeta kahretti. Son 29 yılın en kötü lig başlangıcını yaşayan ve ligde 8 maçta 11 puan toplayabilen Barcelona savunmasında önemli güç kaybı yaşayacak.

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