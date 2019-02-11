SPOR

Barcelona puan kaybediyor, Real Madrid yaklaşıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 11.02.2019 08:11 | Son Güncelleme

La Liga'nın 23. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalan lider Barcelona ile 2. sıraya yükselen Real Madrid arasındaki puan farkı 6'ya düştü.

Barcelona puan kaybediyor, Real Madrid yaklaşıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada daha atak oynayan ve gole en çok yaklaşan takım Athletic Bilbao oldu. Kaleci Marc Andre Ter Stegen'in başarılı kurtarışlarıyla deplasmanda 0-0'lık beraberlik alan Barcelona puanını 51'e yükseltirken, Athletic Bilbao'da 27 puana çıktı.

OSCAR DE MARCOS OYUN DIŞINDA KALDI

Athletic Bilbao'da Oscar de Marcos, karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. La Liga'da art arda iki hafta beraberlik alarak puan kaybına uğrayan Barcelona liderliğini korusa da 2. sıraya yükselen Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6'ya indi. (AA)

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Madrid derbisinde gülen RealMadrid derbisinde gülen Real
Kral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlikKral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona real madrid athletic bilbao La Liga

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Dev maçta olay iddia! 'F.ck off' dedi...

Dev maçta olay iddia! 'F.ck off' dedi...

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Belhanda coştu, G.Saray fırsatı tepmedi!

Belhanda coştu, G.Saray fırsatı tepmedi!

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Ramos'tan Ronaldo itirafı

Ramos'tan Ronaldo itirafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Emre Mor satış listesinde

Emre Mor satış listesinde

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona puan kaybediyor, Real Madrid yaklaşıyor

Barcelona kaybediyor, Real yaklaşıyor

Atletico Madrid 1 - 3 Real Madrid

Madrid derbisinde gülen Real

Kral Kupası'ndaki El Clasico'da kazanan olmadı

Kral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlik

Pep Guardiola: Şampiyonluk yolunda daha sürprizler olacak

Guardiola'dan şampiyonluk iddiası

Felipe Minambres: Emre Mor transfer teklifi aldı ama burada kalmak istedi

Celta Vigo'dan Emre Mor itirafı

Sergio Ramos: Ronaldo'nun rolünü üstlenmem gerekiyordu

Ramos'tan Ronaldo itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.