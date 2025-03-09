Barcelona Raphinha'yı elinde tutabilecek mi? Suudi Arabistan kulüplerinin radarında...

Barcelona, bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Brezilyalı yıldız Raphinha'nın sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİNİN RADARINDA

elevo'nun haberine göre, Katalan devi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu takımın en çok kazanan futbolcuları arasına dahil etmeyi planlıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan Raphinha'nın, Barcelona ile mevcut kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 40 maça çıkan Raphinha, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, 25 gol ve 18 asistlik katkısıyla Barcelona'nın hücum gücüne önemli bir ivme kazandırdı. Barcelona'nın, Avrupa'nın dev kulüplerinin ve Suudi Arabistan'ın ilgisine rağmen Raphinha'yı takımda tutmak için tüm imkanlarını seferber etmesi bekleniyor.