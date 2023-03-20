Barcelona Real Madrid'i 90+2'de yıktı, 2-1 mağlup etti! Puan farkı 12'ye çıktı

İspanya La Liga'nın 26. haftası El Classico'ya sahne oldu. İspanya'nın en büyük kulüpleri Barcelona ile Real Madrid 26. hafta mücadelesinde Katalan ekibinin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Xavi yönetiminde bu maç öncesine kadar 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Barça, ezeli rakibi Los Galacticos'u 2-1 mağlup ederken, puan farkını 12'ye çıkardı.

REAL MADRID ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI!

Dev maçta gol perdesini Real Madrid açarken, Araujo'nun talihsiz dokunuşu sonrası topu kendi ağlarına göndermesiyle takımını 1-0 yenik duruma düşürdü.

İLK YARI BİTMEDEN YANIT GELDİ!

Gol sonrası Barcelona daha baskılı oynayan taraf olurken, ilk yarının son dakikalarına girilirken beraberlik golünü kaydetti. Dakikalar 45'i gösterirken Katalan ekibinin beraberlik golünü Sergio Roberto kaydetti.

81'DE GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

Karşılaşmanın 81'nci dakikasında Asensio skoru 2-1'e getirdi ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol geçersiz sayıldı.

90+2'DE GOL!

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 90+2. dakikada Kessie kaydetti.

FARK 12!

Bu sonuçla Barcelona en yakın rakibi Real Madrid ile olan 9 puanlık farkı korudu ve puanını 66'ya yükseltti. Real Madrid de puanını 57'ye yükselterek takibini sürdürdü.

