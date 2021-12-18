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Barcelona reddetti, Atletico Madrid'e gidiyor

18.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu dünya devlerini peşine taktı. 23 yaşındaki genç oyuncu Barcelona'nın teklifini reddetti. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atmaya yakın olduğu Avrupa devi...

Barcelona reddetti, Atletico Madrid'e gidiyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da parlayan ve Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu dünya devlerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncu için kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu için İspanya basınından transfer iddiası geldi.

El Nacional'in haberine göre Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez hızı ve patlayıcı gücü nedeniyle Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu radarına aldı.

Luis Suarez, Griezmann ve Joao Felix'ten beklediği katkıyı göremeyen Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de Xavi ile aynı sebepten Kerem'i takıma kazandırmak istiyor.

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ARDA TURAN ETKİSİ

Kerem Aktükoğlu'nun 14 milyon Euro bonservis bedeli olduğunu yazdı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Kerem'in menajerlik şirketiyle iletişime geçti. Ancak milli futbolcu Arda Turan'ın etkisiyle Atletico Madrid'e imza atmaya daha yakın.

Barcelona ve Atletico Madrid'in yanı sıra Everton, Southhampton ve Bayer Leverkusen de Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Kerem 6 gol atarken, 5 asist yaptı. (NTV Spor)


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