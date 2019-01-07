SPOR

Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 07.01.2019 07:33 | Son Güncelleme

La Liga'nın 18. haftasında deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluk yarışı veren rakiplerinin puan kaybıyla avantajını artırdı.

Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi. La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı veren diğer takımların puan kayıplarıyla aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer maçlarında Sevilla-Atletico Madrid maçı 1-1 sona ererken Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'a 2-0 yenildi.

Barcelona 40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid (35), Sevilla (33), Alaves (31) ve Real Madrid (30) olarak sıralandı.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Real Madrid'e Sociedad darbesiReal Madrid'e Sociedad darbesi
Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
getafe barcelona uefa şampiyonlar ligi La Liga

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Barcelona ilk transferi yaptı! Resmen açıkladılar

Barcelona ilk transferi yaptı! Resmen açıkladılar

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli futbolcunun dramı! Tesislere taksiyle gidiyor

Milli futbolcunun dramı! Tesislere taksiyle gidiyor

Avrupa bu maçı konuşuyor! 8 gol...

Avrupa bu maçı konuşuyor! 8 gol...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açıyor

Barcelona yarışta farkı açıyor

Real Madrid 0 - 2 Real Sociedad (La Liga)

Real Madrid'e Sociedad darbesi

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

'Real Madrid: Dünyanın en iyisi' kitabı tanıtıldı

Real Madrid o kitabı tanıttı

Real Sociedad'da Asier Garitano kovuldu

Asier Garitano kovuldu

Emre Mor Celta Vigo'da yokları oynuyor

Emre Mor yokları oynuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.