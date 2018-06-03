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Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

İSPANYA HABERLERİ  | 03.06.2018 23:01 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, savunma oyuncusu Samuel Umtiti ile sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya vardı.

Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Fransız Samuel Umtiti'nin 2021'e kadar olan sözleşmesinin 2022-2023 sezonuna kadar uzatılması için anlaşma sağlandı. Umtiti'yi mevcut sözleşmesine ek 2 yıl daha takımda tutacak anlaşma yarın imzalanacak.

İspanya basını, yeni sözleşmeyle Umtiti'nin 60 milyon avro olan serbest kalma bedeli ile maaşının da artırıldığını yazdı. Ayrıca, Premier Lig'den gelebilecek herhangi bir teklifin de önünün kesildiği ifade edildi.

Umtiti, Barcelona'ya 2016'da 25 milyon avroya Olympique Lyon'dan transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Samuel Umtiti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
süper ligdeki takımlarımız bu ekonomilere ne zaman çıkacaklar adamlara bakın serbest kalma bedeli 60 milyon euro birde bunu artırmışlar böyle 4 tane oyuncu satsan borçları komple kapatırsın birde bunlarla nasıl yarışılır onları düşünmek lazım millet olarak çok duygusal yaklaşıyoruz avrupada çeyrek finali yarı finali küçümsuyoruz avrupada 4 baba ligde 4 tane böyle takım çıkar 16 takım zaten ultra seviyelerde rekabet etmek gerçekten çok güç
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