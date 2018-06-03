Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Fransız Samuel Umtiti'nin 2021'e kadar olan sözleşmesinin 2022-2023 sezonuna kadar uzatılması için anlaşma sağlandı. Umtiti'yi mevcut sözleşmesine ek 2 yıl daha takımda tutacak anlaşma yarın imzalanacak.
İspanya basını, yeni sözleşmeyle Umtiti'nin 60 milyon avro olan serbest kalma bedeli ile maaşının da artırıldığını yazdı. Ayrıca, Premier Lig'den gelebilecek herhangi bir teklifin de önünün kesildiği ifade edildi.
Umtiti, Barcelona'ya 2016'da 25 milyon avroya Olympique Lyon'dan transfer olmuştu.
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