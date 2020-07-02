Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndaki görevinden ayrılmasının ardından adı sarı-lacivertlilerle anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yeni takımı belli oldu. Litvanyalı koç, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran Jasikevicius, bir süre Zalgiris Kaunas'ta Gintaras Krapikas'ın yardımcılığını yaptı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılında ise Kaunas'ın başına geçti. Sarunas Jasikevicius, Zalgiris ile THY Euroleague'de 2018'de Final Four'a ve 2019'da da play-off'lara kalarak önemli başarılar elde etti.
Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas, ayrıca bu sezon korona virüs nedeniyle sonlandırılan Litvanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon ilan edilmişti.
(İHA)
Mert Hakan transferi bitti mi? Açıkladı!
Papiss Cisse Süper Lig devine gidiyor!
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu
Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a dava açıldı!
Futbolda şike kumpası davası ertelendi
Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi? Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı? Emre Mor’dan İstanbul paylaşımı!
Roma'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Transfer resmen açıklandı
Genoa 1-3 Juventus (Maç Sonucu)
Yılın transferi gerçekleşti
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Okuyucu Yorumları 0 yorum