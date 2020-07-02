SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 02.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Svetislav Pesic ile yollarını ayıran Barcelona, Fenerbahçe'yle de ismi anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndaki görevinden ayrılmasının ardından adı sarı-lacivertlilerle anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yeni takımı belli oldu. Litvanyalı koç, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

45345

2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran Jasikevicius, bir süre Zalgiris Kaunas'ta Gintaras Krapikas'ın yardımcılığını yaptı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılında ise Kaunas'ın başına geçti. Sarunas Jasikevicius, Zalgiris ile THY Euroleague'de 2018'de Final Four'a ve 2019'da da play-off'lara kalarak önemli başarılar elde etti.

Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas, ayrıca bu sezon korona virüs nedeniyle sonlandırılan Litvanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon ilan edilmişti.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Darüşşafaka Tekfen'de transferDarüşşafaka Tekfen'de transfer
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Nice transferi resmen duyurdu

Nice transferi resmen duyurdu

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi resmen bitti

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi resmen bitti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Efsane isim hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Jasikevicius'un yeni adresi belli oldu

Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i kadrosuna kattı

Darüşşafaka Tekfen'de transfer

Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

Adebayor, Olimpia ile yollarını ayırdı

Ergin Ataman'dan Baskonia'ya tebrik

Ataman'dan Baskonia'ya tebrik

İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu

İspanya'da Şampiyon Baskonia oldu

Pınar Karşıyaka puan silme cezasına itiraz edecek

Karşıyaka cezaya itiraz edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.