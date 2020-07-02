Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndaki görevinden ayrılmasının ardından adı sarı-lacivertlilerle anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yeni takımı belli oldu. Litvanyalı koç, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran Jasikevicius, bir süre Zalgiris Kaunas'ta Gintaras Krapikas'ın yardımcılığını yaptı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılında ise Kaunas'ın başına geçti. Sarunas Jasikevicius, Zalgiris ile THY Euroleague'de 2018'de Final Four'a ve 2019'da da play-off'lara kalarak önemli başarılar elde etti.

Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas, ayrıca bu sezon korona virüs nedeniyle sonlandırılan Litvanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon ilan edilmişti.

(İHA)



