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Barcelona, Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti!

09.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Barcelona, Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti!

Barcelona Kulübü, Rapid Wien'den bir yıllığına kiralanan 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in B takımında forma giyeceğini duyurdu. Genç futbolcunun kiralama bedelinin 500 bin Euro, satın alma opsiyonunun ise 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

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Orta sahada görev yapan Yusuf, geçen sezon Rapid Wien ile 32 maça çıkıp 9 gol atmıştı. Yusuf Demir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları ile mart ayında oynanan karşılaşmada Avusturya A Milli Takımı formasını ilk kez giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ardadan dili yanmadı anlaşılan
Adam türkiyeyi seçmedi Avusturyalı
helal olsun...

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