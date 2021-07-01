SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Sertaç Şanlı Barcelona'ya imzayı attı

Sertaç Şanlı Barcelona'ya imzayı attı

01.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol ekibi Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sertaç Şanlı Barcelona'ya imzayı attı

Anadolu Efes ile bu sezon THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

13

Milli oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon oynadığı 34 resmi müsabakada 7.8 sayı, 2.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

14

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'ten önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013-2014), Muratbey Uşak (2014-2015), Trabzonspor (2015-2016) ve Beşiktaş'ta (2016-2018) forma giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

5456

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'da gündem sol bek Mario RuiG.Saray'da gündem sol bek Mario Rui
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Zeljko Obradovic: Partizan'a her zaman borçluyumZeljko Obradovic: Partizan'a her zaman borçluyum
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Emre Kocadağ'dan Edin Dzeko açıklaması

Emre Kocadağ'dan Edin Dzeko açıklaması

Galatasaray'dan transfer teklifi

Galatasaray'dan transfer teklifi

Tüm dünya şaşkın! Messi serbest kalıyor

Tüm dünya şaşkın! Messi serbest kalıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Fatih Terim’den sert tepki: 100 kere söyledim

Fatih Terim’den sert tepki: 100 kere söyledim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.