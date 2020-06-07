Barcelona ve Lionel Messi'ye Erzurum daveti

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Lionel Messi'nin attığı bir golü geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan gönderiyi alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barcelona'ya bir davette bulundu.

Lionel Messi başta olmak üzere tüm takımı Palandöken dağlarında ağırlamak istedilerini ifade eden Erzurum Belediyesi, Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediyespor da davetin yer aldığı gönderiyi retweet yaparak hesabına taşıdı.



