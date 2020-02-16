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Barcelona'ya büyük şok! Neymar paylaşımı

İSPANYA HABERLERİ  | 16.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Barcelona'nın resmi twitter hesapları Neymar'ın yeniden transfer edildiğine ilişkin paylaşım yaparak güvenlik açığı olduğunu duyurdu.

Barcelona'ya büyük şok! Neymar paylaşımı

Barcelona kulübünün twitter hesabından atılan bir mesajda Neymar'ın transfer edildiğine ilişkin paylaşım yapıldı ancak gerçeğin bir hacker saldırısı olduğu anlaşıldı. Katalan ekibinin Getafe'yi mağlup ettiği maçın ardından yapılan paylaşımda Neymar ile sözleşme imzalandığına dair işte bu paylaşım yapıldı...

Ancak hesabı hackleyen OurMine isimli grup daha sonra yaptığı paylaşımda olayın kendi kurguları olduğunu ve Barcelona hesaplarının tam güvenlikle korunmadığı için bu girişimde bulundukları belirtildi. Grubun Barcelona hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba, biz OurMine'ız. Bu ikinci sefer oldu. Güvenlik seviyesi iyi hala en iyisi değil" ifadeleri kullanıldı.

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"ÖZEL MESAJLARINIZI OKUDUK"

Barcelona'nın Katalanca hesabından yapılan paylaşımda ise, "Özel mesajlarınızı okuduk ve Neymar yeniden gelecek gibi görünüyor" yazılı paylaşımlar atıldı.

Olayın ardından hesabı tekrar kurtaran Barcelona yönetimi, resmi hesaplarından bir özür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

ÖZÜR MESAJI

"Hesaplarımız hacklendi. Kulübümüzün mesajları dışarıdan göründü ancak silindi. Üçüncü parti veri analizleri için kullanılan bir araç sayesinde bu olay gerçekleşti. Kulübümüz siber güvenlik denetimi gerçekleştirecek ve bu tür olaylardan kaçınmak, üyelerimize ve sevenlerimize en iyi hizmeti vermek için garanti vereceğiz. Üçüncü parti araçlarla olan bağlantılarımız gözden geçirilecek. Yaşanan aksaklık için özür dileriz"

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona neymar getafe İspanya

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