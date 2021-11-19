Barcelona'ya geri dönen Dani Alves'in maaşı şaşırttı!

Barcelona'da Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi Xavi getirilmişti. Xavi'nin ilk transferi ise eski takım arkadaşı Dani Alves olmuştu.

Barcelona'nın yeniden kadrosuna kattığı Dani Alves'in Katalan ekibiyle alacağı maaş şaşırtırken belirlenen serbest kalma bedeli de dikkat çekti.

İSPANYA'DAKİ EN DÜŞÜK ÜCRET

Spor Arena'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu, sezon sonuna kadar Barcelona'da 155 bin euro kazanacak. FFP sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın, La Liga'daki en düşük ücreti Alves'e ödeyeceği belirtildi.

100 MİLYON EURO

Ayrıca 38 yaşındaki sağ bekin serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu kaydedildi. Dani Alves, takımla birlikte antrenmanlara başlamasına karşın Ocak 2022'den itibaren forma giyebilecek.



