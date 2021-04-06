Barcelona zirve yarışına ortak oldu

La Liga'nın 29.hafta maçında Barcelona, sahasında Valladolid'i konuk etti.
Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona son dakika golüyle 1-0 kazanarak üç puanı aldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 90. dakikada Dembele kaydetti. Öte yandan Valladolid'de Plano 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Barcelona La Liga'da 65 puana yükselerek 2. sıraya adını yazdırmayı başardı. Valladolid ise 27 puanda kaldı.
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