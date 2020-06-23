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Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann kavga etti

İSPANYA HABERLERİ  | 23.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'da bitime bitime 8 hafta kala liderliği ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da yıldız futbolcular Lionel Messi ile Antoine Griezmann antrenmanda birbirine girdi.

Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann kavga etti

Haftasonu lig maçında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da ortam gerildi.Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez sorun yaşadığı iddia edilen Fransız golcü Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği belirtildi.İspanyol basınında yer alan habere göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular güçlükle ayırdı. Messi'nin yıldız oyuncununu üstüne yürüdüğü öğrenilirken takım arkadaşlarının da araya girmesiyle olay sakinleştirildi.

GRIEZMANN MANCHESTER UNITED İÇİN YAZILIYORDU

Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.

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