Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann kavga etti

Haftasonu lig maçında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da ortam gerildi.Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez sorun yaşadığı iddia edilen Fransız golcü Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği belirtildi.İspanyol basınında yer alan habere göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular güçlükle ayırdı. Messi'nin yıldız oyuncununu üstüne yürüdüğü öğrenilirken takım arkadaşlarının da araya girmesiyle olay sakinleştirildi.
Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.
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