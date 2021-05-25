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  4. Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

25.05.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Polis, Bartomeu'nun başkanlığı döneminde rakipleri hakkında karalama kampanyası başlatıldığı ve bunun için bir şirkete ödeme yapıldığına yönelik iddiaları soruşturuyordu.

Barcelona medyası patlak veren skandala "Barçagate" adını vermişti.

Josep Maria Bartomeu, hakkında yapılacak güven oylaması öncesi Ekim ayında istifa etmişti.

Bartomeu'nun, Barcelona kulübü üyelerinin katılacağı bu oylamayı kaybetmesi bekleniyordu.

Barcelona

İstifası öncesi Bartomeu'nun başkanlıktaki son dönemine, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle yaşanan sorunlar ve kulübün mali sorunları damga vurmuştu.

Hafta sonunda yapılacak kongrede Barcelona'nın yeni başkanı seçilecek.

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