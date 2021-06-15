SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

15.06.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Polis, Bartomeu'nun başkanlığı döneminde rakipleri hakkında karalama kampanyası başlatıldığı ve bunun için bir şirkete ödeme yapıldığına yönelik iddiaları soruşturuyordu.

Barcelona medyası patlak veren skandala "Barçagate" adını vermişti.

Josep Maria Bartomeu, hakkında yapılacak güven oylaması öncesi Ekim ayında istifa etmişti.

Bartomeu'nun, Barcelona kulübü üyelerinin katılacağı bu oylamayı kaybetmesi bekleniyordu.

Barcelona

İstifası öncesi Bartomeu'nun başkanlıktaki son dönemine, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle yaşanan sorunlar ve kulübün mali sorunları damga vurmuştu.

Hafta sonunda yapılacak kongrede Barcelona'nın yeni başkanı seçilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
12 Dev Adam, parkeye çıkıyor12 Dev Adam, parkeye çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

G.Saray istiyordu, F.Bahçe kaptı

G.Saray istiyordu, F.Bahçe kaptı

Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.