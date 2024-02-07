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  4. Bardağı taşıran son damla! Bianca Censori'nin transparan yağmurluğu sonrası fanlar paylaştı

Bardağı taşıran son damla! Bianca Censori'nin transparan yağmurluğu sonrası fanlar paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.02.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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Hayranları, Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Los Angeles'ta transparan bir yağmurluğun altında çıplak olarak görüntülenmesinin ardından endişelerini paylaştı.

Bardağı taşıran son damla! Bianca Censori'nin transparan yağmurluğu sonrası fanlar paylaştı

29 yaşındaki Avustralyalı mimar Bianca Censori, yüzü lateks bir maske gibi görünen bir şeyle tamamen kapalı olan 46 yaşındaki rapçi kocasıyla birlikte görüntülendi.

Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Los Angeles'ta transparan içine hiçbir şey giymediği yağmurluğuyla şoke etti.

Hayranları o zamandan beri Bianca'nın iyiliği için endişelerini dile getirdiler ve sosyal medyada yorum yağdırdılar.

Fanlar "Biri bu kayıp kadını kurtarsın lütfen! Ona yardım edebilecek kimse var mı?", "Ailesi nerede?","Kurtarılmaya ihtiyacı var", "Yardıma ihtiyacınız varsa gözünüzü kırpın" yorumları yağdırdı.

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Bazıları ise eleştirilerini Kanye'ye yönelterek, tartışmalı sanatçıyı karısının ne giyeceğini dikte ederek onu 'kontrol etmekle' suçladı.

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Bazı hayranlar ise "Neden uygunsuz teşhirden tutuklanmıyor?" diye sordu.

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