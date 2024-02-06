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Kanye West'in eşi Bianca Censori şeffaf yağmurluk giydi! "Kadın poşetle çıkmış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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Son dönemin belki de dünya magazininde en çok anılan ismi Bianca Censori. Kanye West ile birlikte olmaya başladığından beri garip giyim tarzıyla dikkat çeken genç modacı şimdi de şeffaf yağmurluğun altına hiçbir şey giymeden sokağa çıktı.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West gündemden düşmüyor. Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, eşiyle birlikte ilginç giyim tarzları ve davranışlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Ünlü isim, son olarak Censori'nin müstehcen pozlarını Instagram hesabından paylaşmasıyla adından söz ettirmişti.

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Bianca, Los Angeles'taki bir stüdyodan çıkarken şeffaf yağmurluk giymiş hali görenleri şaşkına çevirdi.

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29 yaşındaki modacı, ceketinin altına kesinlikle hiçbir şey giymedi ve tamamen çıplak bir şekilde diz hizasında siyah çizme giydi. Eliyle ön tarafını kapamaya çalışan Bianca Censori yine gündem oldu.

Bianca paltosunun içinde iç çamaşırsız halde vücudunu sergileyerek kamusal ahlakın sınırlarını zorladı.


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Kanye West Modacı Kim Kardashian magazin yaşında
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