"Bari biraz da güreşelim!" Almanya'da oynanan Braunschweig - Darmstadt 98 maçında çok ilginç anlar!

Almanya Bundesliga 2'de 3. hafta karşılaşmasında Braunschweig, Darmstadt 98'i ağırladı. Eintracht Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Darmstadt 98'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Vilhelmsson kaydetti. Bu sonucun ardından Darmstadt ikinci galibiyetini aldı ve 9. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti olmayan Braunschweig ise son sırada yer aldı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında ise sahalarda görmeye pek alışık olmadığımız bir an yaşandı.

Braunschweig oyuncusu Bryan Henning ile Darmstadt 98'in sol beki Fabian Holland arasında yaşanan ikili mücadele, stadyumda maçı izleyenleri ve spikeri güldürdü.

Çıktıkları kafa topu sonrasında Bryan Henning; rakibinin üstünden takla atıp, ayaklarının üzerine düştü.

Tam o sırada doğrulmak isterken bu kez Fabian Holland, Henning'in sırtına çıktı.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında iki futbolcu ve hakem olayı gülerek karşıladı. Müsabaka ise kaldığı yerden devam etti.

Pozisyonu sosyal medyada izleyen taraftarlar, "Bari biraz da güreşelim" ve "Süper Lig'de olsa kavga çıkar" şeklinde esprili yorumlarda bulundular.

İŞTE O ANLAR;

Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır

