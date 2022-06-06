Barış Akarsu filminde Aslı Bekiroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Trafik kazası geçiren ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden unutulmaz rockçı Barış Akarsu’nun hayatı sinemada da yaşatılacak. Fikri Harika Productions’un imza atacağı “Barış Akarsu Merhaba” filmi bu hafta Amasra’da sete çıkacak.

O SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Geçen hafta filmle ilgili flaş bir gelişme olmuş ve Barış Akarsu’nun sevgilisi Zeynep rolüne hayat verecek olan Aslı Bekiroğlu’nun ayaküstü verdiği bir röportajdaki sözleri tepki çekmişti. Röportaj sırasında Akarsu’nun trajik şekilde öldüğü hatırlatıldığında Bekiroğlu “Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun” demiş, rol için özel bir araştırma yapmadığını belirtmişti.

PROJEDEN ÇEKİLDİ

Bunun üzerinde yapım şirketi yaptığı açıklamada filmin zarar görmemesi için Bekiroğlu’yla çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Yaşanan gelişmeye çok üzülen Aslı Bekiroğlu da yaptığı yazılı açıklamada projeden çekildiğini duyurmuştu.



ALMİLA ADA SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zeynep rolüne kimin hayat vereceği ise merak konusu olmuştu. Rolün sahibi belli oldu: Almila Ada…

Almila Ada, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde Dönüş rolüne hayat veriyor.

