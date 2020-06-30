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Barış Akarsu kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu 41. doğum gününde anıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 02:31 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Barış Akarsu, 41. doğum gününde hayranları tarafından unutulmadı. 13 yıl önce Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu her yıl olduğu gibi sevenleri ve ailesi tarafından doğum gününde anıldı. Peki Barış Akarsu kimdir? İşte Barış Akarsu'nun hayat hikayesi ve şarkıları.

Barış Akarsu kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu 41. doğum gününde anıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde mezarı başında andı. Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

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BARIŞ AKARSU'YU AİLESİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Barış Akarsu'nun seslendirdiği "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü. Düzenlenen anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 41. yaş gününde mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

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Akarsu, "Oğlumun vefatının üzerinde 13 yıl geçti ve bugün 41'inci yaş günümüz. Her sene içim burkuluyor. Barış'ın sevenlerini görünce hem mutlu oluyorum hem de canım meleğimi çok özlüyorum. Ne yapalım takdiri ilahi, Allah'tan gelen her şeye razıyız. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." dedi.

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BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Cem Karaca’nın Islak Islak şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın’da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Amasra’da başlayan merhum şarkıcı ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Lise yıllarında profesyonel yelkencilik sporu ile de uğraşan Akarsu’nun müzik kariyerine başlaması Amasra’ya gelen müzisyenler sayesinde gerçekleşti. Gitar, klavye ve mızıka ile başlayan müzik serüveni Ankara’da bazı barlarda garsonluk ve solistlik yapmasıyla devam etti. Akıllarda Yalancı Yarim adlı televizyon dizisiyle yer edinen Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında birinci olarak ismini duyurdu.

Ünlü oyuncu Merve Sevi ile başrolleri paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Tarık karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen Barış Akarsu, 28. doğum gününde Bodrum’a giderken yanındaki iki arkadaşıyla birlikte trafik kazası geçirmişti.

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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