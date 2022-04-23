Barış Akarsu’nun filminde sevgilisini oynayacak isim belli oldu! Ünlü oyuncunun filmi için hazırlıklara başlandı

Rock müziğin sevilen isimlerinden Barış Akarsu, 2007 yılında Bodrum'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenen ve Akademi Türkiye adlı yarışma ile sesini duyuran ismin vefatı sevenlerini üzmüştü.

FİLMİNDE SEVGİLİSİNİ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Ünlü ismin hayatının konu alınacağı biyografi filmi için hazırlıklar sürüyor. Yapımcı Özgür Tari’nin hayata geçireceği ve Fikri Harika Prodüksiyon’un yapımını üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Hakan Yonat yapacak.

ASLI BEKİROĞLU CANLANDIRACAK!

Filmin hazırlıkları devam ederken, filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak isim belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen şarkıcının sevgilisini daha önce Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım, Gülümse Yeter ve Yetiş Zeynep gibi yapımlarda rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu canlandıracak.

BARIŞ AKARSU'YU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

Geçtiğimiz günlerde Mert Dikmen ve Can Anar’ın senaryosunu kaleme aldığı biyografi filminde Barış Akarsu’yu başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın oynayacağı ortaya çıkmıştı. Şaşmaz'ın da rol için hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor.



