MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Akarsu’nun filminde sevgilisini oynayacak isim belli oldu! Ünlü oyuncunun filmi için hazırlıklara başlandı

Barış Akarsu’nun filminde sevgilisini oynayacak isim belli oldu! Ünlü oyuncunun filmi için hazırlıklara başlandı

23.04.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademi Türkiye yarışması ve Yalancı Yarim dizisiyle tanınan rock müziğinin sevilen isimlerinden Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007’de hayatını kaybetmişti. Henüz 28 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü ismin hayatı film oluyor. Filmin hazırlıkları son hızıyla sürerken, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre biyografi filminde rol alarak Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak olan isim de belli oldu.

Barış Akarsu’nun filminde sevgilisini oynayacak isim belli oldu! Ünlü oyuncunun filmi için hazırlıklara başlandı

Rock müziğin sevilen isimlerinden Barış Akarsu, 2007 yılında Bodrum'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenen ve Akademi Türkiye adlı yarışma ile sesini duyuran ismin vefatı sevenlerini üzmüştü.

FİLMİNDE SEVGİLİSİNİ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Ünlü ismin hayatının konu alınacağı biyografi filmi için hazırlıklar sürüyor. Yapımcı Özgür Tari’nin hayata geçireceği ve Fikri Harika Prodüksiyon’un yapımını üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Hakan Yonat yapacak.

ASLI BEKİROĞLU CANLANDIRACAK!

Filmin hazırlıkları devam ederken, filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak isim belli oldu.

s-a27abcc409aa2085fcc03a2a5e896c78e292ef5a

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen şarkıcının sevgilisini daha önce Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım, Gülümse Yeter ve Yetiş Zeynep gibi yapımlarda rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu canlandıracak.

5d0a3d62ec10bb20cc01b637

BARIŞ AKARSU'YU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

Geçtiğimiz günlerde Mert Dikmen ve Can Anar’ın senaryosunu kaleme aldığı biyografi filminde Barış Akarsu’yu başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın oynayacağı ortaya çıkmıştı. Şaşmaz'ın da rol için hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor.

62528778e4bfdd18c428e565

62528772e4bfdd18c428e561

s-e4ffaa92b8e130b0d2d6456c4f3d3218112ef3da


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlülerden 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımlarıÜnlülerden 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları
Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...
Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Fenerbahçe açıkladı, yıldız ismin ayağı kırıldı!

Fenerbahçe açıkladı, yıldız ismin ayağı kırıldı!

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.