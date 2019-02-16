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Barış Akarsu'nun kuzeni açıkladı: 'Yeni albümü çıkıyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 01:38 | Son Güncelleme

Yıllar önce aramızdan ayrılan ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun kuzeni Serkan Kökdemir, hayatını kaybeden şarkıcının yeni bir albümünü çıkaracaklarını duyurdu.

Barış Akarsu'nun kuzeni açıkladı: 'Yeni albümü çıkıyor'

Barış Akarsu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kökdemir, OnurAkayMedya'ya röportaj verdi. Aynı zamanda 2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun kuzeni olan Kökdemir, Akarsu hayranlarını sevindirecek açıklamalar yaptı.

12 YIL SONRA YENİ ALBÜM

Akarsu'nun demo olarak bir kayıt cihazına sadece gitarı ile seslendirdiği, kimsenin daha önce bilmediği ve duymadığı şarkı kayıtları olduğunu açıklayan Kökdemir, "12 yıl sonra yeni bir albümü çıkıyor. Büyük ses getireceğiz. Albüm için iyi bir müzik şirketi arayışı içerisindeyiz. Eğer güvenebileceğimiz iyi bir yapımcı ve senarist bulabilirsek hayatını anlatan güzel bir film için de start vereceğiz" dedi.

"GERÇEK ANLAMDA BİZİ ÜZDÜ"

2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun, kız arkadaşıyla tartışırken kaza yaptığını geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklayan Deha Bilimlier'e tepki gösteren Kökdemir, "Bu konu bizi Akarsu ailesi olarak çok üzdü. Aslında Deha Bey konuşmanın başlarında çok güzel şeyler söyleyerek abimi anıyordu ama daha sonra yaptığı bu sansasyonel açıklama gerçek anlamda bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

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