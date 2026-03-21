SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! İngiliz devleri gözünü kararttı

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği etkileyici performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle Liverpool maçlarındaki performansı sonrası Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scout ekipleri oyuncuyu mercek altına aldı. Sezon sonuna kadar takibi sürecek olan Barış Alper'in transferi için İngiliz kulüpleri şimdiden yarışa girdi.

Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

BARIŞ ALPER'İ ANFİELD'DA TAKİP ETTİLER!

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa arenasında sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a karşı gösterdiği mücadeleci oyun ve rakip savunmacılara yaşattığı zor anlar, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Juventus eşleşmesinde de kritik bir rol oynayarak rakip takımın bir oyuncusunu oyundan attırması, Barış Alper'in sadece hızı ve enerjisiyle değil, zekasıyla da öne çıktığını gösterdi.

Liverpool maçlarında sergilediği performansın ardından İngiltere'de kalması, transfer spekülasyonlarını da beraberinde getirdi. Menajeri aracılığıyla bir süredir temaslarını sürdüren Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scout ekipleri, Anfield Road'daki mücadeleyi tribünden takip etti. Barış Alper'in çok yönlü oyunu, hem kanatlarda hem de forvette görev alabilmesi ve yüksek enerjisi, İngiliz kulüplerinin ilgisini çeken en önemli özellikler arasında yer alıyor.

İNGİLİZLER ISRARCI!

Crystal Palace'ın, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için en istekli kulüp olduğu belirtilirken, Brighton ve Newcastle United'ın da transfer için ciddi bir şekilde devrede olduğu ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenirken, İngiliz kulüpleri arasındaki rekabetin bu bedeli daha da yukarıya taşıyabileceği öngörülüyor.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak konusu olmaya devam ederken, oyuncunun önceliğinin Galatasaray'da başarılı olmak ve şampiyonluklar yaşamak olduğu biliniyor. Ancak İngiliz kulüplerinin cazip teklifleri ve Avrupa'da futbol oynama hayali, Barış Alper'in kararını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere Premier Ligi'ne transferi, Türk futbolu için önemli bir gelişme olabilir. Genç oyuncunun, İngiliz futbolunun sert ve tempolu yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu olurken, başarılı olması durumunda Türk futbolcularının Avrupa'daki temsiline önemli bir katkı sağlayacağı kesin. Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz'ın transferinden elde edeceği gelirle kadrosunu güçlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve Barış Alper'in kariyerindeki bir sonraki adımın ne olacağı, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Newcastle United Crystal Palace Barış Alper Yılmaz brighton galatasaray gol ingiltere premier lig transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.