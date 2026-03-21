Barış Alper Yılmaz'a Ada kancası! İngiliz devleri gözünü kararttı

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United, milli oyuncuyu yakından takip ediyor.

BARIŞ ALPER'İ ANFİELD'DA TAKİP ETTİLER!

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa arenasında sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a karşı gösterdiği mücadeleci oyun ve rakip savunmacılara yaşattığı zor anlar, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Juventus eşleşmesinde de kritik bir rol oynayarak rakip takımın bir oyuncusunu oyundan attırması, Barış Alper'in sadece hızı ve enerjisiyle değil, zekasıyla da öne çıktığını gösterdi.

Liverpool maçlarında sergilediği performansın ardından İngiltere'de kalması, transfer spekülasyonlarını da beraberinde getirdi. Menajeri aracılığıyla bir süredir temaslarını sürdüren Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scout ekipleri, Anfield Road'daki mücadeleyi tribünden takip etti. Barış Alper'in çok yönlü oyunu, hem kanatlarda hem de forvette görev alabilmesi ve yüksek enerjisi, İngiliz kulüplerinin ilgisini çeken en önemli özellikler arasında yer alıyor.

İNGİLİZLER ISRARCI!

Crystal Palace'ın, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için en istekli kulüp olduğu belirtilirken, Brighton ve Newcastle United'ın da transfer için ciddi bir şekilde devrede olduğu ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenirken, İngiliz kulüpleri arasındaki rekabetin bu bedeli daha da yukarıya taşıyabileceği öngörülüyor.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak konusu olmaya devam ederken, oyuncunun önceliğinin Galatasaray'da başarılı olmak ve şampiyonluklar yaşamak olduğu biliniyor. Ancak İngiliz kulüplerinin cazip teklifleri ve Avrupa'da futbol oynama hayali, Barış Alper'in kararını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere Premier Ligi'ne transferi, Türk futbolu için önemli bir gelişme olabilir. Genç oyuncunun, İngiliz futbolunun sert ve tempolu yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu olurken, başarılı olması durumunda Türk futbolcularının Avrupa'daki temsiline önemli bir katkı sağlayacağı kesin. Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz'ın transferinden elde edeceği gelirle kadrosunu güçlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve Barış Alper'in kariyerindeki bir sonraki adımın ne olacağı, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.