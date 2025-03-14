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  4. Barış Alper Yılmaz'dan Antalyaspor karşısında müthiş performans! Henüz sezon bile bitmeden rekor kırdı

Barış Alper Yılmaz'dan Antalyaspor karşısında müthiş performans! Henüz sezon bile bitmeden rekor kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 21:58
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Sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, Osimhen'e yaptığı asist ile bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz'dan Antalyaspor karşısında müthiş performans! Henüz sezon bile bitmeden rekor kırdı
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bir rekora imza attı.

EN SKORER SEZON...

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Victor Osimhen'in 45+3. dakikada attığı golün asistini kaydeden Yılmaz, bu asistiyle birlikte 13. gol katkısını sağladı. Barış Alper, bu maçlarda 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, bu rakamla Galatasaray'daki en skorer sezonuna ulaştı.

Barış Alper, geride bıraktığımız sezon da ligde 12 gole katkı vermişti.

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Galatasaray Galatasaray
4 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

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Süper Lig rekor son dakika barış alper galatasaray
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