Barış Alper Yılmaz'dan Antalyaspor karşısında müthiş performans! Henüz sezon bile bitmeden rekor kırdı

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bir rekora imza attı.

EN SKORER SEZON...

Victor Osimhen'in 45+3. dakikada attığı golün asistini kaydeden Yılmaz, bu asistiyle birlikte 13. gol katkısını sağladı. Barış Alper, bu maçlarda 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, bu rakamla Galatasaray'daki en skorer sezonuna ulaştı.

Barış Alper, geride bıraktığımız sezon da ligde 12 gole katkı vermişti.