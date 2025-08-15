SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Barış Alper Yılmaz'dan yeni sezona rüya gibi başlangıç! Avrupa devlerinin iştahını kabartacak...

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, ligdeki iki maçta 4 gole de imzasını koydu. Fatih Karagümrük karşısında da takımının ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz inanılmaz bir başlangıç yaptı.

Barış Alper Yılmaz'dan yeni sezona rüya gibi başlangıç! Avrupa devlerinin iştahını kabartacak...
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

ATILAN TÜM GOLLERDE İMZASI VAR

Barış Alper Yılmaz dan yeni sezona rüya gibi başlangıç! Avrupa devlerinin iştahını kabartacak... 1

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol atan ve 1 asist yapan milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da 10. dakikada ağları havalandırdı. Bu golle birlikte Barış Alper, Galatasaray'ın yeni sezonda attığı 4 gole de etki etmeyi başardı.

BİRÇOK TAKIM TALİP OLDU

Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a adeta teklif yağdı. Sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar Barış Alper'i takımda tutma kararı aldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30 38'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!
Davinson Sanchez, 2029’a kadar Galatasaray’daDavinson Sanchez, 2029’a kadar Galatasaray’da
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

CHP lideri Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi

CHP lideri Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini buldu! 20 milyon Euro'ya Dorgeles Nene geliyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini buldu! 20 milyon Euro'ya Dorgeles Nene geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.