Barış Alper Yılmaz'dan yeni sezona rüya gibi başlangıç! Avrupa devlerinin iştahını kabartacak...

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

ATILAN TÜM GOLLERDE İMZASI VAR

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol atan ve 1 asist yapan milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da 10. dakikada ağları havalandırdı. Bu golle birlikte Barış Alper, Galatasaray'ın yeni sezonda attığı 4 gole de etki etmeyi başardı.

BİRÇOK TAKIM TALİP OLDU

Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a adeta teklif yağdı. Sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar Barış Alper'i takımda tutma kararı aldı.