Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılıyor! Avrupa devine gitmek için yönetimden izin istedi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, her an takımdan ayrılabilir. Avrupa devi Inter'in radarına giren Barış Alper Yılmaz için resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.

İTALYANLAR DUYURDU! 35 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter'in Barış Alper Yılmaz'a ilgisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı yetkililerle temas kuran Inter, Barış Alper Yılmaz'ın durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın istediği 35 milyon Euro'yu karşılamaya hazır olan Inter'in araştırmalara devam ettiği ifade edildi.

AVRUPA'DAN ÇOK TALİBİ VAR

Sadece İtalya'dan değil, Premier Lig'den de talibi bulunan Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Önümüzdeki sezon kesin olarak Avrupa'da forma giymek isteyen Barış Alper Yılmaz, bu durumu hem Okan Buruk hem de Galatasaray yönetimine bildirdi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl yaşadığı şampiyonluk sevincinde büyük rol oynayan Barış Alper Yılmaz, tüm kulvarlarda 48 maça çıkmış ve 14 gol, 6 asistlik performansla oynamıştı.