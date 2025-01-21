SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Barış Alper Yılmaz için geldiler! Galatasaray'a servet gibi teklif... Sarı-Kırmızılılar düşünmeden yanıt verdi bile!

Barış Alper Yılmaz için geldiler! Galatasaray'a servet gibi teklif... Sarı-Kırmızılılar düşünmeden yanıt verdi bile!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2025 08:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 3. kez kupanın sahibi olmak isterken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezonki performansıyla parlayan isimlerden Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye devam ederken sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz için geldiler! Galatasaray'a servet gibi teklif... Sarı-Kırmızılılar düşünmeden yanıt verdi bile!
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda yalnızca 3 beraberlik alırken, Sarı-Kırmızılılar'ın topladığı puanlarda en büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz...

SÜRPRİZ TALİP

46e9307e34374c3bbd9fef48244bc7a5

Galatasaray'daki etkili performansıyla birçok kulübün ilgisini de çekmeyi başaran Yılmaz için Avrupa ekipleri Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ederken son olarak Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

SERVET GİBİ TEKLİF

240524_20_20Baris_20Yilmaz_20of_20Galatasaray_20celebrates_201920

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

GALATASARAY ANINDA REDDETTİ

images

Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti.

2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
18:30
Galatasaray Galatasaray
-
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
transfer Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Profesör 5 bin dolar daha kazanmak için sağlıklı kadını sakat bıraktı! Rekor tazminat: Faiziyle alacak

Profesör 5 bin dolar daha kazanmak için sağlıklı kadını sakat bıraktı! Rekor tazminat: Faiziyle alacak

Barış Alper için servet önerdiler! G.Saray düşünmeden anında yanıt verdi bile!

Barış Alper için servet önerdiler! G.Saray düşünmeden anında yanıt verdi bile!

G.Saray'a para yağacak! D. Kiev'i mağlup ederse...

G.Saray'a para yağacak! D. Kiev'i mağlup ederse...

Uğurcan penaltı kullanmak için geldi! Olanlar oldu...

Uğurcan penaltı kullanmak için geldi! Olanlar oldu...

Barcelona, Tottenham, Milan... G.Saray'a 15 milyon euroluk sağ bek!

Barcelona, Tottenham, Milan... G.Saray'a 15 milyon euroluk sağ bek!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.