Barış Alper Yılmaz için geldiler! Galatasaray'a servet gibi teklif... Sarı-Kırmızılılar düşünmeden yanıt verdi bile!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda yalnızca 3 beraberlik alırken, Sarı-Kırmızılılar'ın topladığı puanlarda en büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz...

SÜRPRİZ TALİP

Galatasaray'daki etkili performansıyla birçok kulübün ilgisini de çekmeyi başaran Yılmaz için Avrupa ekipleri Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ederken son olarak Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

SERVET GİBİ TEKLİF

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

GALATASARAY ANINDA REDDETTİ

Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti.

2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.