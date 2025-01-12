Barış Alper Yılmaz sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü! Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Barış Alper Yılmaz'ın iki golle yıldızlaştığı gecede Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.

SAHNE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, rakip kaleye tam 8 şut çekerken, 0.65 gol beklentisi (xG) yakaldı ve 42. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Öte yandan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, ilk devrede Muslera'nın koruduğu kaleye, 0 isabetli şut çekerek kendi adına sezonun en kötü istatistiğine imza attı.

İkinci yarıda ise Başakşehir, Krzysztof Piatek ile ilk isabetli şutunda topu ağlarla buluşturdu. Bu golden sadece 6 dakika sonra Barış Alper Yılmaz, bir kez daha sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

13 SENE SONRA BİR İLK

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Mart 2012'de Necati Ateş'ten bu yana Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

PUAN FARKI YENİDEN 11

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkarttı. Puanını 50 yapan Cimbom, deplasmandaki namağlup serisini 20 maça çıkarttı.