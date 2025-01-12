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Barış Alper Yılmaz sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü! Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 20:58
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Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası Grup mücadelesinde karşı karşıya gelen Başakşehir ile Galatasaray, bu sefer Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı maçta sarı - kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla tekrardan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü! Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Barış Alper Yılmaz'ın iki golle yıldızlaştığı gecede Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.

SAHNE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN

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Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, rakip kaleye tam 8 şut çekerken, 0.65 gol beklentisi (xG) yakaldı ve 42. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Öte yandan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, ilk devrede Muslera'nın koruduğu kaleye, 0 isabetli şut çekerek kendi adına sezonun en kötü istatistiğine imza attı.

İkinci yarıda ise Başakşehir, Krzysztof Piatek ile ilk isabetli şutunda topu ağlarla buluşturdu. Bu golden sadece 6 dakika sonra Barış Alper Yılmaz, bir kez daha sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

13 SENE SONRA BİR İLK

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Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Mart 2012'de Necati Ateş'ten bu yana Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

PUAN FARKI YENİDEN 11

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkarttı. Puanını 50 yapan Cimbom, deplasmandaki namağlup serisini 20 maça çıkarttı.

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MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir Barış Alper Yılmaz galatasaray
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