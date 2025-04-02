Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy’u izlemeye geldiler! İngiltere'den 4 takım transfer için İstanbul'da

Süper Lig’in 29. Haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelmiş, siyah beyazlılar mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından Süper Lig’de zirve yarışında dengeler değişirken, sürpriz bir haber gündeme geldi. TBR’nin haberine göre Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’u İngiltere Premier Lig’den 4 kulüp, canlı izlemeye geldi.

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Yaz transfer sezonunda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yapan Newcastle United, Nottingham Forest, Aston Villa ve West Ham United’ın, milli yıldızları izlemek için Tüpraş Stadı’nda olduğu ifade edildi.

BARIŞ ALPER SON’A, SEMİH AGUERO’YA BENZETİLİYOR

Haberde, Barış Alper Yılmaz’ı Tottenhamlı Son’a, Semih Kılıçsoy’un ise Aguero’ya benzetildiği kaydedildi. Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz’ın piyasa değeri 20 milyon Euro. Sarı kırmızılı futbolcu bu sezon toplamda 41 maça çıktı ve 11 gol 5 asist üretti. Semih Kılıçsoy’un ise 14 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor. Semih bu sezon toplamda 39 maç 4 gol 6 asistle oynadı.