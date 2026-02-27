SPOR

Barış Alper Yılmaz yükselişi ile Avrupa'nın gözdesi oldu! Inter ve Napoli İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı sergilediği etkileyici performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. Inter ve Napoli'nin scout ekipleri, oyuncuyu yakından izlemek için İstanbul'a geliyor. Yılmaz, skor katkısıyla Osimhen ve Icardi gibi yıldızları geride bırakarak adından söz ettiriyor.

Barış Alper Yılmaz yükselişi ile Avrupa'nın gözdesi oldu! Inter ve Napoli İstanbul'a geliyor
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus performansı sonrası İtalyan devleri Galatasaraylı yıldız için devrede

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalması, sadece sarı-kırmızılı camiada değil, Avrupa futbolunda da büyük yankı uyandırdı. Özellikle İstanbul'daki 5-2'lik galibiyet ve Torino'daki 3-2'lik mağlubiyete rağmen tur atlanması, birçok oyuncunun performansının mercek altına alınmasına neden oldu. Bu oyunculardan biri de, son dönemde gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz oldu.

JUVENTUS MAÇLARI REFERANS OLDU!

Barış Alper Yılmaz yükselişi ile Avrupa nın gözdesi oldu! Inter ve Napoli İstanbul a geliyor 1

26 yaşındaki oyuncu, Juventus maçlarında sergilediği dinamik futbol, hızı ve mücadeleci yapısıyla scout ekiplerinin beğenisini kazandı. Özellikle İstanbul'daki maçta rakip sol bekleri zor durumda bırakan Yılmaz, sadece hücumda değil, savunmada da takımına önemli katkılar sağladı. Bu performansının ardından İtalya Serie A'nın iki güçlü ekibi Inter ve Napoli'nin, oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan kulüplerinin scout ekiplerinin, Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip etmek ve olası bir transfer için zemin yoklamak amacıyla İstanbul'a geleceği belirtiliyor.

OSIMHEN VE ICARDI'Yİ GEÇTİ!

Barış Alper Yılmaz yükselişi ile Avrupa nın gözdesi oldu! Inter ve Napoli İstanbul a geliyor 2

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği skor katkısıyla da dikkat çekiyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli katkılar sağlayan genç oyuncu, sadece lig performansı baz alındığında bu alanda Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi geride bırakmayı başardı. Bu istatistik, Yılmaz'ın sadece potansiyel sahibi bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda skora direkt etki edebilen bir yetenek olduğunu da ortaya koyuyor.

JUVENTUS EŞLEŞMESİ İÇİN ÖZELEŞTİRİ YAPTI...

Barış Alper Yılmaz yükselişi ile Avrupa nın gözdesi oldu! Inter ve Napoli İstanbul a geliyor 3

Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı sonrası yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Yılmaz, taraftarlara daha iyi bir futbol izletmek için çalışacaklarının sözünü verdi. Takım hedeflerinin kendi hedeflerinden daha önemli olduğunu vurgulayan genç oyuncu, hocasının dediklerini sahaya yansıtarak takıma katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için nasıl bir bonservis bedeli belirleyeceği ve oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak, Inter ve Napoli gibi iki büyük kulübün ilgisi, Yılmaz'ın kariyeri için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Barış Alper Yılmaz'ın performansı, Türk futbolu adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Genç oyuncunun Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmesi, hem kendi kariyeri hem de Türk futbolunun geleceği açısından önemli bir fırsat sunuyor. Galatasaray'ın bu transferden elde edeceği gelir ise, kulübün transfer stratejisi ve mali yapısı açısından kritik bir rol oynayabilir.

