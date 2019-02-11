Barış Arduç ve Burcu Biricik'in dizisi Kuzgun ne zaman başlıyor?Kuzgun dizisi 1. bölüm 2. fragmanı izle!

Star’da, 13 Şubat Çarşamba, ilk bölümü ekrana gelecek, heyecanla beklenen yeni dizi ‘Kuzgun’, yayınlanan teaser’ı ve ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için artık gün sayan ‘Kuzgun’un birinci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Yeni fragman, dizinin merak uyandıran hikayesinden ipuçları da verdi.

KUZGUN GENEL KONUSU NEDİR?

Kuzgun’un; ‘Kuzgun’u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun’u terk edilmek öldürdü.’ sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila’nın Kuzgun’a ‘Borçlandım sana’ sözleri ise,Kuzgun’la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.

KUZGUN OYUNCU KADROSU

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik ‘in paylaştığı ‘Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.