Barış Arduç ve Gupse Özay'dan dev yatırım! Kiracı oldukları evi satın aldılar! Değeri tam tamına...

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay ile Arduç şimdi de yaptıkları yatırım ile gündeme geldi.

KİRADAN KURTULDULAR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çift uzun süredir kiracı olarak yaşadıkları Beykoz Konakları’ndaki evi satın alarak sonunda kiradan kurtuldular.

DEĞERİ TAM TAMINA...

Yıllardır yaşadıkları evi kendi mülkleri haline getiren ünlü çift lüks sitedeki C tipi villa için tam tamına 2 milyon dolar ödedi.