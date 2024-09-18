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Barış Arduç ve Gupse Özay'dan dev yatırım! Kiracı oldukları evi satın aldılar! Değeri tam tamına...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 11:42
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Gupse Özay ile Barış Arduç, 'Deliha' filminin setinde başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşımış, 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift şimdi de yaptıkları yatırımla gündeme geldi. Ünlü çift Beykoz'da kirada oturdukları evi satın alarak kiradan kurtuldular. Lüks villanın değeri ise adeta dudak uçuklattı.

Barış Arduç ve Gupse Özay'dan dev yatırım! Kiracı oldukları evi satın aldılar! Değeri tam tamına...

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay ile Arduç şimdi de yaptıkları yatırım ile gündeme geldi.

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KİRADAN KURTULDULAR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çift uzun süredir kiracı olarak yaşadıkları Beykoz Konakları’ndaki evi satın alarak sonunda kiradan kurtuldular.

BEYKOZ KONAKLARI 2

DEĞERİ TAM TAMINA...

Yıllardır yaşadıkları evi kendi mülkleri haline getiren ünlü çift lüks sitedeki C tipi villa için tam tamına 2 milyon dolar ödedi.

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