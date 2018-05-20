Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, kulislerde sürpriz bir ismin daha adaylığı konuşulmaya başlandı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve kamuoyu tarafından muhalif kimliği ile tanınan tiyatrocu Barış Atay da HDP’den aday oldu.

BARIŞ ATAY'A TEKLİF GİTTİ

Bu bilgi üzerine Mezopotamya Ajansı'nın ulaştığı Atay, kendisine bu yönlü bir teklifin yapıldığını doğruladı.

Atay, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erkan Baş'ın HDP adaylığını da paylaşarak "Sosyalizm mücadelesi; ekip ve yoldaşlık işidir. #SözKardeşim yoldaşlarımın ve Parti’nin verdiği sorumluluk ve görev bilinciyle, seni orada da yalnız bırakmayacağım" yazdı.

Gazeteci Ahmet Şık da geçtiğimiz günlerde HDP'den aday adayı olduğunu açıklamıştı. (Cumhuriyet)

