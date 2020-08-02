Barış Falay ve ailesinin Kaz Dağları keyfi

Bayram tatili nedeniyle geldikleri Kaz Dağları'nı gezmek isteyen Barış Falay ve ailesi, karaçam ve köknar ağaçlarının altında doğa yürüyüşü yaptı. Öğle yemeğinde ise, Barış Falay'ın elleriyle hazırladığı domates salatası ve alabalıklar yendi.

Falay'ın, meşhur Çanakkale domatesinden yaptığı salata, ailesi ve dostları tarafından beğenildi.

Yörede yetişen alabalıkla öğle yemeğini tamamlayan ünlü çift, bin pınarlı dağ olarak bilinen Kaz Dağları'nın şelalelerinin altındaki göletlerde uzun süre yüzerek serinledi.

Kaz Dağları'nın Üççat ve Bıçkıderesi bölgesini gezen ünlü çift, tatile doyamadıklarını belirtti.

Barış Falay, "Yeryüzünde cennet varsa bu kesinlikle Kaz Dağları'dır. Sonbaharda ailece yeniden bu bölgelere gelmek istiyoruz" dedi. (DHA)

