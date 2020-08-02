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Barış Falay ve ailesinin Kaz Dağları keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 16:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları'nın eteğindeki Çırpılar köyüne aile dostlarının yanına bayram tatili için gelen oyuncu Barış Falay, kendi gibi oyuncu eşi Esra Ronabar Falay ve çocukları Mavi Rüzgar Falay, Kaz Dağları'nda doğa yürüyüşü yapıp, yüzerek stres attı.

Barış Falay ve ailesinin Kaz Dağları keyfi

Bayram tatili nedeniyle geldikleri Kaz Dağları'nı gezmek isteyen Barış Falay ve ailesi, karaçam ve köknar ağaçlarının altında doğa yürüyüşü yaptı. Öğle yemeğinde ise, Barış Falay'ın elleriyle hazırladığı domates salatası ve alabalıklar yendi.

Falay'ın, meşhur Çanakkale domatesinden yaptığı salata, ailesi ve dostları tarafından beğenildi.

Yörede yetişen alabalıkla öğle yemeğini tamamlayan ünlü çift, bin pınarlı dağ olarak bilinen Kaz Dağları'nın şelalelerinin altındaki göletlerde uzun süre yüzerek serinledi.

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Kaz Dağları'nın Üççat ve Bıçkıderesi bölgesini gezen ünlü çift, tatile doyamadıklarını belirtti.

Barış Falay, "Yeryüzünde cennet varsa bu kesinlikle Kaz Dağları'dır. Sonbaharda ailece yeniden bu bölgelere gelmek istiyoruz" dedi. (DHA)

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