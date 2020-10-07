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Barış Hersek, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Fenerbahçe'den 1 yıl önce ayrılan 32 yaşındaki Barış Hersek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun forvet oyuncusu Barış Hersek ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Aramıza hoş geldin Barış Hersek. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Barış Hersek, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da

Türk basketbolunun forma giydiği takımlarda en çok kupa kazanan faal oyuncusu olan Barış Hersek'in ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1 yıldır hiçbir kulüpte forma giymeyen 32 yaşında, 2.07 boyundaki uzun forvetin potalara Fethiye'yle dönmek üzere olduğu belirtildi.

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Kariyerinde oynadığı takımlarda Fenerbahçe'yle 2017'deki tarihi Euroleague şampiyonluğu dahil 15 kupa kazanan Barış, sarı-lacivertlilerde 3 lig, 2 Türkiye Kupası, Eurochallenge Kupası'nı da havaya kaldırdığı Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'da lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.

Fethiye, Süper Lig'e alındıktan sonra kadrosuna uzun forvet Abdul-Malik Abu, kısa forvet Elgin Cook, guard Branden Fraizer ve kısa forvet Polat Kaya'yı dahil etmişti.

KAYNAK: AA / DHA
FOTOĞRAFLAR : İHA / İHA

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