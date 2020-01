Barış Köse, yeniden The Wall sahnesinde

Geçtiğimiz yılı The Wall Performance konseri ile kapatan Barış Köse, 2020’de de konserlerine devam ediyor. Sanatçı, sevenleriyle tekrar The Wall Performance sahnesinde buluşuyor.

Konserlerinde kendi bestelerinin yanı sıra 90’ların unutulmaz eserlerini de seslendiren sanatçı, bu yıl içerisinde konserlerine gerek Anadolu yakası gerekse Avrupa yakasında farklı sahnelerde de devam edeceğini belirtti.

Pop ve Rock tarzında yaptığı coverlar ile tanınan Barış Köse, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ve provalarda çok eğlendiklerini ifade etti. Köse, unutulmaz bir gece için 11 Şubat saat 21:00‘de sevenlerini The Wall Performance sahnesine davet ediyor.