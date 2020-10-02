MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

02.10.2020 13:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari, 'Covid-19' şarkısına İstanbul’da klip çekti. 1 milyon TL bütçesiyle dikkat çeken klip için Kanyon’da özel bir kutlama organize edildi. Mokhtari gecede yeni yaşını da kutladı. Geceye Survivor yarışmasının finalistlerinde Barış Murat Yağcı da katıldı.

İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari, “Covid-19” şarkısına İstanbul’da klip çekti. 1 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken klip için Kanyon’da özel bir kutlama organize edildi. Mokhtari gecede yeni yaşını da kutladı.

baris-murat-125507SX

Türk vatandaşı olan Pooyan Mokhtari’nin aynı zamanda yeni yaşını kutladığı gecceye, yakınlarının yanı sıra arkadaşı Barış Murat Yağcı da katıldı. Yağcı, “Survivor” yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile mekana el ele geldi.3Barış Murat Yağcı ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Pooyan Mokhtari, “Barış benim eski arkadaşım, kardeşim gibidir. Bu akşam buraya kız arkadaşıyla geldi. İkisini de çok seviyorum. Aile gibiyiz” dedi.

baris-murat-125508OU

Başarılı sanatçı, İstanbul’a olan sevgisini ise şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul’a ilk kez 3 sene önce gelmiştim. Burayı gördükten sonra başka hiçbir şehri sevemedim. Dünyanın en güzel şehri burası bence.” (Gecce)

baris-murat-125508BQ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Seyahat engeli kalktı! Soluğu tatilde aldı!Seyahat engeli kalktı! Soluğu tatilde aldı!
Evlenince merak konusu olduEvlenince merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı

Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı

Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması

Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'

'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'

AB'den flaş Türkiye açıklaması

AB'den flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Sosyal medyayı salladı! 'Annem hep bana...'

Sosyal medyayı salladı! 'Annem hep bana...'

Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Diğer Haberler

Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı!

Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı!

Şeyma Subaşı’nın koronavirüs seyahat engeli kalktı!

Seyahat engeli kalktı! Soluğu tatilde aldı!

Bu sene 'Pembe Top' Neslihan Atagül'de

Bu sene 'Pembe Top' Neslihan Atagül'de

Yasin Obuz MasterChef’in yeni sezonuna eleştiri yağmuruna tuttu! ‘Eğlence yönünden eksik...’

Yasin MasterChef'i eleştiri yağmuruna tuttu!

Bu Tarz Benim şampiyonu Nurcan Şencan’ın şaşırtan değişimi!

Yeni hali şaşırttı! Verdiği kilolarla gündemde

Efsane güzel Brooke Shields 20 yıl sonra geri dönüyor

Efsane güzel 20 yıl sonra geri dönüyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.