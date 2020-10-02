Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari, “Covid-19” şarkısına İstanbul’da klip çekti. 1 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken klip için Kanyon’da özel bir kutlama organize edildi. Mokhtari gecede yeni yaşını da kutladı.

Türk vatandaşı olan Pooyan Mokhtari’nin aynı zamanda yeni yaşını kutladığı gecceye, yakınlarının yanı sıra arkadaşı Barış Murat Yağcı da katıldı. Yağcı, “Survivor” yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile mekana el ele geldi.3Barış Murat Yağcı ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Pooyan Mokhtari, “Barış benim eski arkadaşım, kardeşim gibidir. Bu akşam buraya kız arkadaşıyla geldi. İkisini de çok seviyorum. Aile gibiyiz” dedi.

Başarılı sanatçı, İstanbul’a olan sevgisini ise şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul’a ilk kez 3 sene önce gelmiştim. Burayı gördükten sonra başka hiçbir şehri sevemedim. Dünyanın en güzel şehri burası bence.” (Gecce)



