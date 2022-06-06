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  4. Barış Murat Yağcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! Laura Celine güzelliğiyle dikkat çekti

Barış Murat Yağcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! Laura Celine güzelliğiyle dikkat çekti

06.06.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra yeni aşkını da sosyal medyadan ilan etti. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Survivor Barış model Laura Celine ile yeni bir aşka yelken açktı.

Barış Murat Yağcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! Laura Celine güzelliğiyle dikkat çekti

Survivor All Star yarışmasından öne çıkan isimlerden biri de barış Murat Yağcı idi. Özellikle arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamasıyla sık sık gündeme gelen Survivor Barış elenen isimlerden biriydi. Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Barış Murat Yağcı elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açktı. Elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

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"YENGELERİN KRALI"

Barış Murat Yağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

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Barış Murat fanları Laura Celine'nin pozlarının altına "Yengelerin kralı. İyi bak Barış'ımıza onu çok yıprattılar daima yanında ol" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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