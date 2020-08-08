Barış Sungur Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.
18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Fenerbahçe'ye hoş geldin Barış Sungur! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 8, 2020
???? https://t.co/2f0rzBnnbS pic.twitter.com/L2ixuEKELm
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