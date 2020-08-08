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Barış Sungur Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2020 19:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Mert Hakan, Caner, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından beşinci transferini açıkladı.

Barış Sungur Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.

18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"


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